Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, cumartesi Trabzonspor'u ağırlayacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Ligdeki 25 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 36 puanla 7. sırada girdi.



Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor'a üstünlük kurarak Avrupa kupalarına katılma yolunda hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor.



Süper Lig'in geride kalan bölümündeki karşılaşmaların 8'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 9'undan mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor ise 32 puanla 11. basamakta yer aldı.



Bordo-mavili takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanarak kötü gidişe son vermeye çalışacak.



RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Onur Ergün ile Festy Ebosele, mücadelede forma giyemeyecek.



Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.



