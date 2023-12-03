Başakşehir taraftarından Leo Dubois'e ödül

RAMS Başakşehir'in defans oyuncusu Leo Dubois, RAMS Başakşehir Fan Token sahibi taraftarlar tarafından ekim ayının futbolcusu seçildi.



Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'un yaptığı açıklamaya göre, RAMS Başakşehir Fan Token sahibi taraftarların katıldığı oylamada ekim ayının futbolcusu Leo Dubois oldu.



Fransız futbolcuya kendisi için hazırlanan özel plaketi, önceki gün yapılan antrenman öncesinde takdim edildi.





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