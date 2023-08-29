Başakşehir, Senegalli stoperi transfer etti!

Trendyol Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir, Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba'yı kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir, Senegalli stoperi transfer etti!
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29 Ağustos 2023 14:20
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Ousseynou Ba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
 
 Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yunanistan ekibi Olympiakos'un formasını giyen 27 yaşındaki futbolcuyla, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Kulüp, oyuncunun sağlık kontrollerinden de geçirildiğini belirtti.

Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkan Ousseynou Ba, bin 948 dakika sahada kaldı. Oyuncu, Senegal Milli Takımı'nın da 2 kez formasını giydi.




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