Süper Lig'de son şampiyon Başakşehir, Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.



beİN Sport, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı geçen 17 yaşındaki Ravil Tagir'in transferi için Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.



Turuncu lacivertliler, Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak.



Genç futbolcunun, gelecek hafta İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



