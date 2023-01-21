Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadeleyi Başakşehir, 3-1 kazandı.



Kasımpaşa, 16. dakikada genç futbolcusu Yasin Özcan ile öne geçti. 16 yaşındaki futbolcu, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu. Başakşehir'in eşitlik golü 48. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.



Başakşehir, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Deniz Türüç, 90+9. dakikada takımını öne geçirdi. Başakşehir, 90+11. dakikada Patryk Szysz ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Kasımpaşa'da Ben Ouanes, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.



Bu sonucun ardından Başakşehir 37 puana yükseldi. Kasımpaşa 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta sahada topu kapan Yasin Özcan, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan çok sert vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Volkan'ın solundan köşeden ağlara gönderdi: 1-0.



29. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Deniz Türüç sağ kanattan ceza sahasına girdi, altı pas önündeki Keny'ye pasını attı. Keny'nin yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan döndü, Keny bir kez daha vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler, Aleksic'e pasını attı. Aleksic'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



51. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında Ben Ouannes, Fall'a pasını attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fall'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.



77. dakikada Kasımpaşa 2. golüne çok yaklaştı. Tirpan'ın sağ kanattan ara direğe yaptığı ortayı Ahmed Emin kafa ile altıpas içine indirdi. Bahoken'in ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Volkan köşeden çıkararak kornere çeldi.



90+3. dakikada gelişen Başakşehir atağında Serdar Gürler'in ara pasıyla Keny kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldı. Keny'nin sol çaprazdan şutunda kaleciye çarpan top ardından Keny'ye de çarparak auta çıktı.



90+6. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın altıpas önüne havalandırdığı topa Szysz'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak Ben Ouannes'e çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen maçın hakemi Turgut Doman, Ben Ouannes'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.



90+9. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2



90+11. dakikada konuk ekip 3. golünü attı. Keny'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın şutunda top kaleci Erdem'den döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Szysz düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3



Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Turgut Doman, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara



Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Tirpan, Sadık Çiftpınar, Donk, Yasin Özcan (Dk. 80 Berat Kalkan), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 60 Aytaç Kara), Ben Ouannes, Celina (Dk. 74 Ahmet Emin Engin), Fall, Bahoken



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 80 Caiçara), Duarte, Ahmed Touba, Lima (Dk. 80 Szysz), Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic (Dk. 80 Mesut Özil), Berkay Özcan, Serdar Gürler, Keny



Goller: Dk. 16 Yasin Özcan (Kasımpaşa), Dk. 48 Aleksic, Dk. 90+9 Deniz Türüç (Penaltıdan), Dk. 90+11 Szysz (Medipol Başakşehir)



Kırmızı kart: Dk. 90+8 Ben Ouannes (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 36 Hajradinovic, Dk. 85 Berat Kalkan, Dk. 90+7 Aytaç Kara, Dk. 90+11 Eysseric, Sadık Çiftpınar (Maçın ardından) (Kasımpaşa), Dk. 72 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)





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