Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Adnan Januzaj'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Marca'da yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun Sevilla'da kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olduğu belirtildi.
Januzaj'ın geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Başakşehir'e yeniden kiralanacağı aktarıldı.
Adnan Januzaj, Başakşehir forması altında geçen sezonun ikinci yarısında 17 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Marca'da yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun Sevilla'da kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olduğu belirtildi.
Januzaj'ın geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Başakşehir'e yeniden kiralanacağı aktarıldı.
Adnan Januzaj, Başakşehir forması altında geçen sezonun ikinci yarısında 17 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.