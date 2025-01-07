Başakşehir'in kupadaki rakibi Galatasaray

Başakşehir, C Grubu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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Başakşehir'in kupadaki rakibi Galatasaray
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07 Ocak 2025 14:32
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir, çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Kupaya grup aşamasından başlayacak olan turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ın yanı sıra Ahlatcı Çorum FK ve ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.

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