Başakşehir'in kupada rakibi Boluspor

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü Boluspor'u konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Başakşehir'in kupada rakibi Boluspor
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15 Ocak 2024 13:55
Son güncelleme 15 Ocak 2024 14:21
RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda salı günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan turuncu-lacivertli ekip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırmıştı.

Kupaya 3. eleme turunda katılan Boluspor ise bu turda Karaman FK'yi 2-0, bir sonraki turda ise Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

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