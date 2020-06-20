PUAN DURUMU

'de 28. haftanın açılış maçında zirve yarışındaki, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı ve önemli bir virajı daha döndü.Ankaragücü 12. dakikada Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı golle öne geçerken, Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 59. dakikada Aleksic ile 73. dakikada Edin Visca'dan geldi. Edin Visca, bu sezon 10 gol ve 12 asistlik bir performansa ulaştı ve Süper Lig'de çift haneli gol ve asist istatistiği yakalayan ilk oyuncu oldu.Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 59 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Pandemi arasının ardından üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan Ankaragücü ise 24 puanla kümede kalma savaşında yara aldı., Ankaragücü ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.(56) Trabzonspor (1 maçı eksik)(52) Sivasspor (1 maçı eksik)(50) Galatasaray (1 maçı eksik)Maçta erken dakikada 1-0 üstünlüğü yakalayan Ankaragücü, 22. dakikada farkı 2'ye çıkarmaya da çok yaklaştı.Ankaragücü'nde Atila'nın kullandığı serbest vuruşa topa Lukasik hareketlendi ve kimsenin dokunmadığı top ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesinin ardından Lukasik'in ofsaytta olduğu tespit edildiği için gol geçerli sayılmadı.Başakşehir, sarı kart sınırındaki bir oyuncusunu kaybetti.Karşılaşmanın 10. dakikasında sarı kart gören Martin Skrtel, cezalı duruma düştü. Gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek olan turuncu - lacivertliler, mücadeleye Skrtel'den yoksun olarak çıkacak.Başakşehir'de Slovak oyuncunun yerine stoperde Ponck'un görev yapması bekleniyor.Karşılaşmada hiç istemediği bir yenilgi alan Ankaragücü, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde de 2 ismini sarı kart cezasına kurban verdi.Ankaragücü'nde Lukasik ve Kitsiou, gördükleri sarı kartların ardından Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullananan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.14. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.26. dakikada konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı topu Michalak önünde buldu ve ceza sahasının sol çaprazdında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Michalak'ın şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde gitti ve MKE Ankaragücü net bir fırsatı değerlendiremedi.27. dakikada Medipol Başakşehir'de Visca'nın ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.35. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine girerek ortaya çıkardığı topu kaleci Friedrich, uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Aleksic'in önüne düştü. Aleksic'in şutunda kaleci Friedrich'in tokatladığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.36. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Visca, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Visca'nın sert şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu kurtardı ve mutlak bir golü engelledi.52. dakikada soldan ceza sahasına giren Crivelli, topu yanındaki Visca'ya bıraktı. Plase vuruşla topu uzak köşeden ağlara göndermek isteyen Visca'nın şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.59. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. MKE Ankaragücü'nün hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrasında Robinho soldan ceza sahasına girdi. Robinho'nun şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak topu kurtardı. Friedrich'ten dönen topu kale sahasının içindeki Aleksic düzgün bir vuruşla tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.73. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasının hemen önündeki Aleksic, pasını ceza yayının içindeki Visca'ya çıkardı. Topu kontrol eden Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.EryamanHüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman ÖzayFriedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atila Turan, Lukasik (Dk. 78 Cebrail Karayel), Pinto (Dk. 72 Orgill), Lobjanidze (Dk. 72 Sedat Ağçay), Scarione (Dk. 83 Aydın Karabulut), Michalak (Dk. 79 İlhan Parlak), RodriguesMert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+4 Ponck), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Berkay Özcan), Visca (Dk. 90+4 Gulbrandsen), Aleksic (Dk. 87 Mehmet Topal), Crivelli, Demba Ba (Dk. 56 Robinho)Dk. 12 Rodrigues (penaltıdan) (MKE Ankaragücü), Dk. 59 Aleksic, Dk. 73 Visca (Medipol Başakşehir)Dk. 10 Skrtel, Dk. 61 Aleksic, Dk. 64 Okan Buruk (teknik direktör), Dk. 76 Crivelli, Dk. 90+1 Mert Günok (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Lukasik, Dk. 48 Faty, Dk. 61 Rodrigues, Dk. 65 Kitsiou (MKE Ankaragücü)