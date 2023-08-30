Başakşehir, Emirhan'ı kiraladı

Başakşehir, Torino'dan Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Başakşehir, Emirhan'ı kiraladı
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30 Ağustos 2023 17:37
Başakşehir, Torino'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

"Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.

Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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