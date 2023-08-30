Başakşehir, Torino'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
İşte Başakşehir'in açıklaması:
"Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.
Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
İşte Başakşehir'in açıklaması:
"Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.
Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."