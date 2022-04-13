Başakşehir, Efe Arda Koyuncu ile sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, kulübün altyapısından yetişen Efe Arda Koyuncu ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Efe Arda Koyuncu ile sözleşme imzaladı
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13 Nisan 2022 18:44
Medipol Başakşehir, altyapıdan yetişen 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde gerçekleştirilen imza töreninde genç futbolcu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanı Mustafa Eröğüt ve kulüp altyapı direktörü Nedim Yiğit de yer aldı.

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