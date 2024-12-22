Başakşehir'de Kasımpaşa öncesi eksikler fazla

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında pazartesi günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek.



Bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor.



Ligde oynadığı son 3 maçta yenilmeyen ve 5 puan toplayan Kasımpaşa ise haftaya 19 puanla giriyor.



Başakşehir'de eksikler fazla



Başakşehir'de kart cezalıları Ousseynou Ba, Jerome Opoku ve Deniz Türüç bu mücadelede sahada olamayacak.



Turuncu-lacivertli ekipte Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner de sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.



