Başakşehir - Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü 19:00'da 20:00'de kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde iddaa oranları belli oldu.



Maçı deplasmanda oynayan Beşiktaş'ın kazanmasına 1.96 oran verilirken, ev sahibi Medipol Başakşehir'in galibiyetine ise 2.70'lik oran biçildi. Karşılaşmanın berabere bitmesine verilen oran ise 3.05 oldu.



Mücadelenin 2,5 gol üstü oranı 1,69 olurken, 2,5 alt oranı ise 1.73 olarak açıldı.



