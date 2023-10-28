Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 8 puanla 17. sırada bulunuyor.Son iki maçını kaybeden Antalyaspor ise 9 puana sahip.RAMS Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer ile savunma oyuncusu Edgar Ie bu karşılaşmada forma giyemeyecek.Turuncu-lacivertli ekipte hafif sakatlığı bulunan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'in durumu ise yarın netlik kazanacak.