Başakşehir, Adana'da galibiyet arayacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Adana'da galibiyet arayacak
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03 Ocak 2025 14:22
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan 19. ve son sıradaki Adana Demirspor ise haftaya 5 puanla giriyor.

RAMS Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Ousseynou Ba, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan Adana Demirspor'dan Başakşehir'e transfer olan Yusuf Sarı da transfer döneminin henüz başlamaması nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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