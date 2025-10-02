02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Barrett'tan eski takımı Knicks'e: "Kimse hiçbir şeyi umursamıyordu"

Toronto Raptors forveti RJ Barrett, eski takımı New York Knicks'i üstü kapalı eleştirdi.

calendar 02 Ekim 2025 14:02 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barrett'tan eski takımı Knicks'e: 'Kimse hiçbir şeyi umursamıyordu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Toronto Raptors forveti RJ Barrett, eski takımı New York Knicks'i üstü kapalı eleştirdi.

Barrett, Raptors'ta topun paylaşıldığını ve oyuncuların birbirine önem verdiğini söyleyerek, önceki deneyimlerinde ise "hiçbir şeyin olmadığı" ve "kimsenin hiçbir şeyi umursamadığı" bir ortam bulunduğunu belirtti.

Doğup büyüdüğü şehrin takımı Raptors ile ikinci tam sezonuna hazırlanan Barrett, kulüpte her şeyin uyumlu olduğunu ifade etti.


"Burada egolar yok. Herkes kazanmak istiyor" diyen Barrett, "Takıma yardım etmek için gelen iyi zihniyetli oyuncularımız var. Bireysel oyuncular değil, takım için oynuyoruz. İhtiyacınız olan da bu" dedi.

Barrett, takım içindeki iletişimin önemine vurgu yaparak, "Birbirimize konuşabiliyoruz, 'orada hata yaptın' diyebiliyoruz ve kimse alınmıyor" ifadelerini kullandı.

Eski takımı Knicks'e gönderme yaparak top paylaşımına dikkat çeken Barrett, "Topu paylaşmak çok önemli. Daha önce topun hareket etmediği, hiçbir şeyin olmadığı ve kimsenin hiçbir şeyi umursamadığı takımlarda oynadım. Burada top hareket ediyor, savunma yapıyoruz. Birbirimizi önemsiyoruz. Hepimiz arkadaşız, birlikte vakit geçiriyoruz. Her şey yolunda" dedi.

25 yaşındaki Barrett, 2019 NBA Draftı'nda Knicks tarafından üçüncü sıradan seçilmiş ve 2023 Aralık ayında Immanuel Quickley ile birlikte OG Anunoby, Precious Achiuwa ve Malachi Flynn karşılığında Toronto'ya takas edilmişti.

Barrett, geçtiğimiz sezon Raptors formasıyla 21,1 sayı, 6,3 ribaunt ve 5,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.