Toronto Raptors forveti RJ Barrett, eski takımı New York Knicks'i üstü kapalı eleştirdi.Barrett, Raptors'ta topun paylaşıldığını ve oyuncuların birbirine önem verdiğini söyleyerek, önceki deneyimlerinde isevebir ortam bulunduğunu belirtti.Doğup büyüdüğü şehrin takımı Raptors ile ikinci tam sezonuna hazırlanan Barrett, kulüpte her şeyin uyumlu olduğunu ifade etti.diyen Barrett,dedi.Barrett, takım içindeki iletişimin önemine vurgu yaparak,ifadelerini kullandı.Eski takımı Knicks'e gönderme yaparak top paylaşımına dikkat çeken Barrett,dedi.25 yaşındaki Barrett, 2019 NBA Draftı'nda Knicks tarafından üçüncü sıradan seçilmiş ve 2023 Aralık ayında Immanuel Quickley ile birlikte OG Anunoby, Precious Achiuwa ve Malachi Flynn karşılığında Toronto'ya takas edilmişti.Barrett, geçtiğimiz sezon Raptors formasıyla 21,1 sayı, 6,3 ribaunt ve 5,4 asist ortalamalarıyla oynadı.