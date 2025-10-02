Toronto Raptors forveti RJ Barrett, eski takımı New York Knicks'i üstü kapalı eleştirdi.
Barrett, Raptors'ta topun paylaşıldığını ve oyuncuların birbirine önem verdiğini söyleyerek, önceki deneyimlerinde ise "hiçbir şeyin olmadığı" ve "kimsenin hiçbir şeyi umursamadığı" bir ortam bulunduğunu belirtti.
Doğup büyüdüğü şehrin takımı Raptors ile ikinci tam sezonuna hazırlanan Barrett, kulüpte her şeyin uyumlu olduğunu ifade etti.
"Burada egolar yok. Herkes kazanmak istiyor" diyen Barrett, "Takıma yardım etmek için gelen iyi zihniyetli oyuncularımız var. Bireysel oyuncular değil, takım için oynuyoruz. İhtiyacınız olan da bu" dedi.
Barrett, takım içindeki iletişimin önemine vurgu yaparak, "Birbirimize konuşabiliyoruz, 'orada hata yaptın' diyebiliyoruz ve kimse alınmıyor" ifadelerini kullandı.
Eski takımı Knicks'e gönderme yaparak top paylaşımına dikkat çeken Barrett, "Topu paylaşmak çok önemli. Daha önce topun hareket etmediği, hiçbir şeyin olmadığı ve kimsenin hiçbir şeyi umursamadığı takımlarda oynadım. Burada top hareket ediyor, savunma yapıyoruz. Birbirimizi önemsiyoruz. Hepimiz arkadaşız, birlikte vakit geçiriyoruz. Her şey yolunda" dedi.
25 yaşındaki Barrett, 2019 NBA Draftı'nda Knicks tarafından üçüncü sıradan seçilmiş ve 2023 Aralık ayında Immanuel Quickley ile birlikte OG Anunoby, Precious Achiuwa ve Malachi Flynn karşılığında Toronto'ya takas edilmişti.
Barrett, geçtiğimiz sezon Raptors formasıyla 21,1 sayı, 6,3 ribaunt ve 5,4 asist ortalamalarıyla oynadı.
