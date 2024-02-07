Toronto Raptors'tan Scottie Barnes ve Atlanta Hawks'tan Trae Young'ın, 2024 NBA All-Star Maçı'nda sakatlanan oyuncuların yerine seçilen isimler olduğu bildirildi.



Barnes and Young'ın, Doğu Konferansı kadrosunda Joel Embiid ve Julius Randle'ın yerini alacağı belirtildi.



Üçüncü NBA sezonunda oynayan Barnes, 50 maçta 20,2 sayı, 8,1 ribaund, 5,8 asist, 1,4 blok ve 1,2 top çalma ortalamaları yakalıyor.



Son altı sezonda üçüncü kez All-Star seçilmeyi başaran Young ise, 45 maçta 27,3 sayı ve 10,9 asist ve 1,4 top çalma ortalamalarına sahip.



