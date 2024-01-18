Barış Alper Yılmaz: 'Bana mevki fark etmez'

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.
Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Çok iyi mücadele vardı sahada. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Genç oyuncularımız iyi işler başardı. Futbolda bunlar olabiliyor, kendi kaleme gol attım. Bu benim adıma üzücüydü. Önemli olan kazanmaktı, kazandığımız için mutluyum." dedi.
Oynadığı mevkilerle ilgili konuşan Barış Alper, "Ben daha önce söyledim, mevki fark etmez. Hocam nerede şans veriyorsa orada faydalı olmak istiyorum. Benim için mevki farkı yok. Ben faydalı olmak istiyorum. Trabzon deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Şimdi Trabzon'a odaklanacağız. İyi hazırlanıp kazanmak ve serimize devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Çok iyi mücadele vardı sahada. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Genç oyuncularımız iyi işler başardı. Futbolda bunlar olabiliyor, kendi kaleme gol attım. Bu benim adıma üzücüydü. Önemli olan kazanmaktı, kazandığımız için mutluyum." dedi.
Oynadığı mevkilerle ilgili konuşan Barış Alper, "Ben daha önce söyledim, mevki fark etmez. Hocam nerede şans veriyorsa orada faydalı olmak istiyorum. Benim için mevki farkı yok. Ben faydalı olmak istiyorum. Trabzon deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Şimdi Trabzon'a odaklanacağız. İyi hazırlanıp kazanmak ve serimize devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.