Barış Alper, İzlanda maçında yok!

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile deplasmanda karşılaşan A Milli Takım'a kötü bir haber geldi.
Barış Alper Yılmaz, Galler karşılaşmasının 62. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Barış Alper, İzlanda ile oynanacak bir sonraki maçta takımdaki yerini alamayacak.
Barış Alper Yılmaz, Galler karşılaşmasının 62. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Barış Alper, İzlanda ile oynanacak bir sonraki maçta takımdaki yerini alamayacak.
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