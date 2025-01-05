Barış Alper'in babasından transfer açıklaması!

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Galatasaraylı futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper'in babasından transfer açıklaması!
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05 Ocak 2025 13:15
Son güncelleme 05 Ocak 2025 13:24
Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, sarı kırmızılı futbolcunun geleceğiyle ilgili Tivibu Spor'a dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Barış Alper'in performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Maç içinde bir taç pozisyonu oldu. Hakeme 'top benden çıktı' dedi ve taç atışını Göztepe kullandı. Bir baba olarak ne hissettiniz?" sorusuna yanıt veren Yüksel Yılmaz, "Ahlaki boyutu, bu onun terbiyesi. Yapması gereken oydu ve onu yaptı." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA HAYALİ VARDIR"

"Barış Alper'i hayal ettiğiniz yer neresi?" sorunu da yanıtlayan Yılmaz, "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun." açıklamasını yaptı.

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