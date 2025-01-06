Barış Alper'e İtalya ve Almanya'dan takip

Avrupa'dan ve İtalya'dan bazı ekipler, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ediyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Barış Alper'e İtalya ve Almanya'dan takip
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06 Ocak 2025 10:43
Avrupa'da ve Türkiye'de transfer heyecanı başlarken Galatasaray'ın önemli isimleri de transferle anılmaya başlandı.

Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz'ı İtalya ve Almanya kulüpleri yakından takip ediyor.

EURO 2024'te iyi bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'a yazın gelen teklifler reddedilmişti.

Okan Buruk'un en çok değer verdiği oyunculardan olan milli futbolcu da şu anda transfere değil futbola odaklı.

BABASINDAN AÇIKLAMA

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Göztepe maçının ardından, "Barış Alper'i hayal ettiğiniz yer neresi?" sorusuna, "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun." yanıtını vermişti.

Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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