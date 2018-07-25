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Barış Alıcı'ya sürpriz takip!

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı'ya A Milli Takım yolu gözüktü.

Kaynak: Fotomaç
Barış Alıcı'ya sürpriz takip!
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25 Temmuz 2018 12:06
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı, Feyenoord ile Kadıköy'de oynanan hazırlık maçında sarı-lacivertli taraftarları kendisine hayran bırakmıştı.

Başkan Ali Koç'un ayakta alkışladığı 21 yaşındaki Barış'ın performansı A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun da dikkatinden kaçmadı.

A Milli Takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Rumen çalıştırıcının Barış'ı dikkatle takip ettiği ve düzenli forma bulması halinde davet edeceği belirtildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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