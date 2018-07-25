Barış Alıcı'ya sürpriz takip!

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı, Feyenoord ile Kadıköy'de oynanan hazırlık maçında sarı-lacivertli taraftarları kendisine hayran bırakmıştı.
Başkan Ali Koç'un ayakta alkışladığı 21 yaşındaki Barış'ın performansı A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun da dikkatinden kaçmadı.
A Milli Takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Rumen çalıştırıcının Barış'ı dikkatle takip ettiği ve düzenli forma bulması halinde davet edeceği belirtildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Başkan Ali Koç'un ayakta alkışladığı 21 yaşındaki Barış'ın performansı A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun da dikkatinden kaçmadı.
A Milli Takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Rumen çalıştırıcının Barış'ı dikkatle takip ettiği ve düzenli forma bulması halinde davet edeceği belirtildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın