Dallas Mavericks'in eski veteran oyuncusu JJ Barea, takımın efsane ismi Dirk Nowitzki'nin 2011 şampiyonluğu yolundaki rakibi Miami Heat'ten "nefret ettiğini" itiraf etti.



Mavericks ve Nowitzki'nin 2011 şampiyonluk maratonu, yakın geçmişteki en zorlu maratonlardan biri olarak görülüyor. Mavs o sene Kobe Bryant'lı Los Angeles Lakers'ı süpürmüş, yükselen yıldızlar Kevin Durant ve Russell Westbrook'un takımı Oklahoma City Thunder'ı elemiş ve nihayetinde NBA Finallerinde Heat'in üç büyüklerini alt etmeyi başarmıştı.



Eski NBA oyuncusu JJ Redick'in podcast'ine konuk olan Barea, Dirk'ün Heat'in üç büyük yıldızı LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'a karşı gerçek bir nefret ve hoşnutsuzluk duyarak oynadığını şu şekilde açıkladı:



"Miami'den nefret ederdi. LeBron, Wade ve Bosh'tan nefret ederdi. Bunu asla söylemez ama onlara katlanamazdı. O sene kendini buna özel hazırlamıştı ve hiç konuşmadan, sadece davranışlarıyla yol göstermişti. O yıl molalarda, maçlardan önce ve devre arasında hep yüksek sesle konuşur ve herkesi yaptıklarından sorumlu tutardı. Çok özel adamdı ve o yıl zihniyeti çok farklıydı."



Nowitzki 2011 Finalleri'nde Heat'e karşı 26.0 sayı, 9.7 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalamasının yanı sıra son çeyreklerde 9.9 sayı ortalaması tutturarak, 1997'den bu yana en yüksek ortalamayı yakalamış ve NBA Finalleri tarihine geçmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ