Barcelona, son hafta Griezmann'la güldü

İspanya La Liga'da 38. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 1-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada noktaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, son hafta Griezmann'la güldü
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22 Mayıs 2021 20:51
İspanya La Liga'da 38. hafta karşılaşmasında Eibar, Barcelona'yı konuk etti.

Municipal de Ipurua Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Barcelona, sezonu 79 puanla 3 sırada tamamladı. Bu maç öncesinde küme düşmesi kesinleşen Eibar, 30 puanla son sırada sezonu noktaladı.


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