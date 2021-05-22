Barcelona, son hafta Griezmann'la güldü

İspanya La Liga'da 38. hafta karşılaşmasında Eibar, Barcelona'yı konuk etti.
Municipal de Ipurua Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.
Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Barcelona, sezonu 79 puanla 3 sırada tamamladı. Bu maç öncesinde küme düşmesi kesinleşen Eibar, 30 puanla son sırada sezonu noktaladı.
Municipal de Ipurua Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.
Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Barcelona, sezonu 79 puanla 3 sırada tamamladı. Bu maç öncesinde küme düşmesi kesinleşen Eibar, 30 puanla son sırada sezonu noktaladı.