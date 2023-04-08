Barcelona için 3 örnek: Porto, Steaua, Fenerbahçe

AS gazetesinde Pablo M. Fuentenebro imzasıyla çıkan bu yazı 7 Nisan 2023 tarihi İspanya saatiyle 21.02'de yayınlanmıştır ve Sporx tarafından çevrilmiştir.



İşte AS'ta yer alan yazı:

Madrid merkezli AS gazetesi, Barcelona'nın Negreira Davası ile ilgili 3 örnek gösterdi. Emsal davalar olarak Porto, Steaua ve Fenerbahçe'nin davaları gösterildi."UEFA'nın çeşitli yolsuzluk davaları için yaptırım uyguladığı örnekler oldu. Ancak sonunda cezaların biri hariç hepsi kaldırıldı. Cezanın uygulandığı tek örnekte ise Fenerbahçe ve başkanı yıllar sonra aklandı.UEFA, 23 Mart'ta UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca 'Negreira Davası' nedeniyle Barcelona'ya karşı bir soruşturma açtı. Bundan önce, Barcelona 1 No'lu Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığı'ndan gelen ve kulüp tarafından Enriquez Negreira'nın (Editör Notu: İspanya Hakem Teknik Kurulu Başkan yardımcısı) şirketlerine yapılan ve 17 yıl boyunca süren (2001'den 2018'e kadar) 7.3 milyon euro'ya ulaşan tüm ödemeleri detaylandıran bir şikayeti işleme koymayı kabul etti.Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından ele alınan dava; Negreira'nın kendisine, Barcelona Kulübü'ne ve kulübün eski başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu ile kulübün eski yöneticileri Oscar Grau ve Albert Soler'e yönelik...UEFA, madde 4.02 uyarınca uygunsuzluk gerekçesiyle Barcelona'yı 1 sezon Avrupa kupalarından men edebilir. UEFA bunu 2008'de Porto ve 2013'te Fenerbahçe ile Steaua Bükreş davaları gibi başka durumlarda da yapmıştı. Barcelona'nın hukuk yetkililerinin UEFA ile olan anlaşmazlıklarından aşina oldukları, karışık sonuçlara sahip üç emsal...Şimdi UEFA'nın Etik ve Disiplin Komitesi tarafından seçilen bağımsız müfettişler Jean-Samuel Leuba ve Mirjam Koller tarafından yürütülen soruşturma hızlı bir şekilde ilerlemeli ki bir yaptırım olması durumunda CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) geçici bir tedbir kararı aldırmaya gerek kalmadan konuyu derinlemesine değerlendirmesi için zaman tanınsın.4 Haziran 2008 tarihinde UEFA, Portekiz'de 'Altın Düdük' olarak bilinen 2003-2004 sezonundaki rüşvet skandalı nedeniyle Porto'yu 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden ihraç etti.Mayıs 2008'de Porto, Portekiz Ligi tarafından 2003-2004 sezonunda iki lig maçında şike yapmaktan suçlu bulunmuştu. Sonuç olarak Porto 150 bin euro para cezasına çarptırıldı ve 6 puanı silindi. Ancak kulüp silinen 6 puana karşın yine de şampiyon kalacağı için bu karara itiraz etmemeye kara verdi.Kulübün Başkanı Jorge Pinto da Costa, 2 yıl men cezasına itiraz etti ve Porto Savcılığı tarafından açılan hukuk davasında yargılanmaya başladı.UEFA bu kararı üye William Gaillard'ın sözleriyle şöyle değerlendirdi: "Bu kararı aldık. Çünkü, Portekiz mahkemesi Porto'yu ve başkanını mahkum etti. Kendilerini gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi'nden men etmek zorunda hissediyoruz."Porto, bu cezaya itiraz etti. 13 Haziran 2008 tarihinde Portekiz iç temyiz prosedürleriyle ilgili olarak sunulan yeni kanıtlar ışığında, konuyu yeniden değerlendirmek üzere UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu'na geri göndermeye karar verdi. 16 Haziran 2008 tarihinde karar bozuldu ve Porto'nun 2008/09 Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesine izin verildi. Karar, Porto'nun Portekiz'deki disiplin süreci henüz tamamlanmadığı için verildi.Porto ve başkanının yargılanması 9 yıl sonra sonra erdi. Portekiz Futbol Federasyonu Adalet Konseyi, Porto Kulübü'nü, Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa'yı ve hakem Augusto Duarte'yi yolsuzluk davasından beraat ettirdi. Ayrıca, düşürülen 6 puan da ilave edildi.Romanya yolsuzlukla mücadele savcılarının 6 Haziran 2008 tarihinde Steaua Bükreş sahibi Gigi Becali ve U. Cluj Başkanı Anton Dobos hakkında cezai soruşturma başlatmasının ardından Steau ve Cluj'un 6'şar puanını sildi, iki kulüp hakkında paralel bir soruşturma başlattı. Savcılar; Becali'yi, Dobos'a ve birkaç Cluj oyuncusuna şampiyonluğu ilgilendiren son maçı kaybetmeleri karşılığı 1.7 milyon euro vermekle suçladı.Sonuç olarak, 30 Haziran 2008'de UEFA'nın disiplin organı, Romanya'da kulüple ilgili disiplin işlemlerinde henüz nihai bir karar alınmadığı için kulübün kabul turnuvalara kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Romanya Futbol Federasyonu, yetkililerin ve oyuncuların şike suçlamalarından suçlu bulunmasının ardından Steaua'nın 7 puanını silmişti.5 yıl sonra, 10 Haziran 2013 tarihinde halihazırda siyasi yolsuzluk suçundan hapis cezasını çekmekte olan Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, 2008 yılında oyunculara şike teklif ettiği gerekçesiyle 3 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine UEFA; 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi Yönetmeliği'nin UEFA müsabakalarına katılım kriterleriyle ilgili 2.04(g), 2.05 ve 2019 maddelerine dayanarak Steaua Bükreş aleyhinde işlem başlattığını duyurdu.İki hafta sonra, 25 Haziran 2013 tarihinde bir karar çıktı. UEFA, Steaua'nın durumunu dikkatle inceledikten sonra bazı hafifletici sebepleri de göz önünde bulundurarak, Steaua'nın müsabakalara katılmaya uygun olmadığına karar verdi. Ancak UEFA, yaptırımı 5 yıllık bir süre için erteledi.Fenerbahçe'nin durumu, Barcelona'nın durumuyla benzerlikler taşımaktadır.UEFA, 25 Haziran 2013 tarihinde 2011 yılında Türk sporunda yaşanan bir şike davası nedeniyle Fenerbahçe'yi Avrupa'dan men etti. Kulüp CAS'a başvurdu ve 18 Temmuz'da Mahkeme yaptırımı geçici olarak kaldırarak Fenerbahçe'nin 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynamasına izin verdi ancak Fenerbahçe elendi. Aynı yılın ağustos ayının sonunda CAS, UEFA lehine karar verdi ve Fenerbahçe'yi o sezonki Avrupa Ligi'nin dışında bıraktı.Ertesi sezon Fenerbahçe, Türkiye Süper Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı ancak UEFA men etti. Grup aşamasındaki yerlerini ikinci sıradaki Galatasaray aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer hak ise 3. sıradaki Beşiktaş'a gitti.Yeniden yargılamanın ardından 2015 yılında tüm sanıklar beraat etti. Yargıtay, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar hakkında delil yetersizliğinden verilen beraat kararını onadı.Türk kulübü, bu gelişme üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na ve UEFA'ya tazminat davası açacağını duyurdu. Dava halen açık ve soruşturma aşamasında..."