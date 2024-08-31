Barcelona'dan 7 gollü gövde gösterisi!

Barcelona, ligde Real Valladolid'i 7-0 mağlup etti. Katalan ekibi yeni teknik direktörü Hansi Flick ile sezona 4'te 4'le başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona'dan 7 gollü gövde gösterisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2024 19:55
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 20:03
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Estadio Olimpico Lluis Companys'te oynanan maçı Barcelona 7-0 kazandı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 20, 64 ve 72'de Raphinha ile 24'te Robert Lewandowski, 45. dakikada Jules Kounde, 82. dakikada Dani Olmo ve 85. dakikada Ferran Torres attı.

Barcelona'ya transferi sonrası bir süre mali sıkıntılar nedeniyle lisansı çıkmayan Dani Olmo, bu maçtaki golüyle birlikte Katalan ekibinde iki maçta iki gole ulaştı.

Valladolid'de milli futbolcu Cenk Özkacar karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 88'de oyuna dahil oldu.

Barcelona, son olarak 10 yıl önce, 2013-2014 sezonunun 28. haftasında 16 Nisan 2014'te Osasuna'ya karşı sahasında oynadığı maçta 7-0 galip gelmişti.

Bu sonucun ardından Barcelona, yeni teknik direktörü Hansi Flick ile lige 4'te 4'le başladı ve milli araya 12 puanla gitti. Real Valladolid, 4 puanda kaldı.

Barcelona, milli ara sonrası Girona deplasmanına gidecek. Valladolid, Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery