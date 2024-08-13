Barcelona'dan 28 milyon euro'ya ret!

Barcelona, genç futbolcusu Vitor Roque için Everton'dan gelen teklifi kabul etmedi.



Sky'da yer alan habere göre, Everton, 19 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus teklif etti. Barcelona, bu teklifi geri çevirdi. Barcelona, Roque için 30-35 milyon euro bonservis bekliyor.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Everton'ın genç golcünün transferi için Barcelona Sportif Direktörü Deco ile görüşmelerine devam ettiği belirtildi.



SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Vitor Roque'nin Barcelona ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.



Barcelona, genç futbolcuyu ocak ayında Athletico Paranaense'den 40 milyon euro bonservisle transfer etmişti. İspanyol devinde 16 maçta süre bulan Roque, 2 gol attı.





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