Barcelona'da Williams cevabı!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, transfer gündemlerinde yer alan Nico Williams için gelen soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da Williams cevabı!
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25 Temmuz 2024 17:50
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Nico Williams için gelen soruya cevap verdi.

Transfer gündemlerinde yer alan İspanyol yıldız ile ilgili konuşan Flick, "Nico, Barcelona'nın oyuncusu değil, başka bir takımda oynuyor. Ben kendi takımıma odaklanmış durumdayım. Başka bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki Williams'ın güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

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