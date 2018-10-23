Barcalı yıldızdan Lopetegui yorumu: 'Umarım devam eder'

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecekler İnter mücadelesi öncesi Barcelonalı Jordi Alba, basına açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli savunmacı, İspanya Milli Takımı'nda tanıdığı Real Madrid teknik direktörü Julien Lopetegui'ye dair konuştu.
KULÜBÜNDEN HOŞLANMIYORUM, UMARIM KALIR
Alba, Lopetegui'nin Real Madrid'de kalmasını istediğini söylerken, "Herkes, kendi cephesinden konuşuyor. Julen'in amacı, Dünya Kupası sonrası Real Madrid'e imza atmaktı. Onunla uzun süren bir ilişkim var ve kendimi kötü hissettiğimde bana hep yardımcı oldu. Umarım, Real Madrid'de devam eder. Gittiği kulüpten hoşlanmıyorum ancak umarım orada uzun süre kalır çünkü o bunu hakediyor ve harika bir profesyonel." dedi.
Jordi Alba, bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 12 karşılaşmada 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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Tecrübeli savunmacı, İspanya Milli Takımı'nda tanıdığı Real Madrid teknik direktörü Julien Lopetegui'ye dair konuştu.
KULÜBÜNDEN HOŞLANMIYORUM, UMARIM KALIR
Alba, Lopetegui'nin Real Madrid'de kalmasını istediğini söylerken, "Herkes, kendi cephesinden konuşuyor. Julen'in amacı, Dünya Kupası sonrası Real Madrid'e imza atmaktı. Onunla uzun süren bir ilişkim var ve kendimi kötü hissettiğimde bana hep yardımcı oldu. Umarım, Real Madrid'de devam eder. Gittiği kulüpten hoşlanmıyorum ancak umarım orada uzun süre kalır çünkü o bunu hakediyor ve harika bir profesyonel." dedi.
Jordi Alba, bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 12 karşılaşmada 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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