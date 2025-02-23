Barça'dan üst üste 5. galibiyet ve zirve!

Barcelona, Las Palmas'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini elde ederek zirveye oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barça'dan üst üste 5. galibiyet ve zirve!
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23 Şubat 2025 00:49
Son güncelleme 23 Şubat 2025 01:02
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Las Palmas ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio de Gran Canaria'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 2-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Lamine Yamal'ın asistiyle Dani Olmo ve 90+5. dakikada Raphinha'nın asistiyle Ferran Torres kaydetti.

Ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Barcelona, 54 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 7 maçtır kazanamayan Las Palmas ise üstünde 4. yenilgisini aldı ve 23 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Las Palmas ise son sıradaki Real Valladolid'e konuk olacak.


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