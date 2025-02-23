İspanya La Liga'nın 25. haftasında Las Palmas ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio de Gran Canaria'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 2-0'lık skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Lamine Yamal'ın asistiyle Dani Olmo ve 90+5. dakikada Raphinha'nın asistiyle Ferran Torres kaydetti.
Ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Barcelona, 54 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 7 maçtır kazanamayan Las Palmas ise üstünde 4. yenilgisini aldı ve 23 puanda kaldı.
Barcelona, gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Las Palmas ise son sıradaki Real Valladolid'e konuk olacak.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Lamine Yamal'ın asistiyle Dani Olmo ve 90+5. dakikada Raphinha'nın asistiyle Ferran Torres kaydetti.
Ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Barcelona, 54 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 7 maçtır kazanamayan Las Palmas ise üstünde 4. yenilgisini aldı ve 23 puanda kaldı.
Barcelona, gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Las Palmas ise son sıradaki Real Valladolid'e konuk olacak.
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