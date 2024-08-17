Trendyol 1. Lig'in 2.haftasında Mustafa Gürsel yönetimindeki Bandırmaspor, Ersan Parlatan yönetimindeki Keçiörengücü'nü son dakika golüyle 2-1 yendi.
Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yiğit Arslan düdük çaldı.
Ev sahibi ekip, maça hızlı başlayarak 2. dakikada Camara ile golü buldu. Bandırmaspor'dan ise cevap gecikmedi. 28. dakikada Rahmetullah Berişbek ile golü bulan Balıkesir ekibi beraberliği yakaladı. Bandırmaspor 90+6'da Atınç Nukan'ın attığı golle maçı kazanarak puanını 6'ya çıkardı.
Ankara Keçiörengücü, 25 Ağustos Pazar günü Malatya deplasmanına gidecek.
Bandırmaspor, 25 Ağustos Pazar günü evinde Ahlatçı Çorum FK ile karşılaşacak.
Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yiğit Arslan düdük çaldı.
Ev sahibi ekip, maça hızlı başlayarak 2. dakikada Camara ile golü buldu. Bandırmaspor'dan ise cevap gecikmedi. 28. dakikada Rahmetullah Berişbek ile golü bulan Balıkesir ekibi beraberliği yakaladı. Bandırmaspor 90+6'da Atınç Nukan'ın attığı golle maçı kazanarak puanını 6'ya çıkardı.
Ankara Keçiörengücü, 25 Ağustos Pazar günü Malatya deplasmanına gidecek.
Bandırmaspor, 25 Ağustos Pazar günü evinde Ahlatçı Çorum FK ile karşılaşacak.
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