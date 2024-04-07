Bandırmaspor: 'Hedefimiz ilk 6'da yer almak'

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un antrenörü Yaşar Işık, "Hedefimizden hiçbir sapma olmadan önce ilk 6'da yer alıp, sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.



Işık, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 saat bir kişi eksik oynamalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında zorunlu plan değişikliği yaptıklarını belirten Işık, "İkinci yarıda skoru 2-0'a getirecek pozisyonları da bulduk. Üzücü olan son dakika golüyle 2 puanı kaybetmemiz. Ne olursa olsun hedefimizden hiçbir sapma olmadan önce ilk 6'da yer alıp, sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Telafisi zor haftalara giriyoruz. Önümüzdeki hafta Şanlıurfaspor maçında 3 puan alarak telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.





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