Bandırmaspor: "Hedefimiz ilk 6'da yer almak"

Bandırmaspor antrenörü Yaşar Işık berabere biten Manisa FK maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bandırmaspor: 'Hedefimiz ilk 6'da yer almak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2024 16:59
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un antrenörü Yaşar Işık, "Hedefimizden hiçbir sapma olmadan önce ilk 6'da yer alıp, sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Işık, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 saat bir kişi eksik oynamalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında zorunlu plan değişikliği yaptıklarını belirten Işık, "İkinci yarıda skoru 2-0'a getirecek pozisyonları da bulduk. Üzücü olan son dakika golüyle 2 puanı kaybetmemiz. Ne olursa olsun hedefimizden hiçbir sapma olmadan önce ilk 6'da yer alıp, sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Telafisi zor haftalara giriyoruz. Önümüzdeki hafta Şanlıurfaspor maçında 3 puan alarak telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery