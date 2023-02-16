Bandırmaspor'da Onur Göçmez görevini bıraktı

Bandırmaspor'da Kulüp Başkanı Onur Göçmez'in görevini bıraktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'da Onur Göçmez görevini bıraktı
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16 Şubat 2023 21:32
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da Kulüp Başkanı Onur Göçmez'in görevini bıraktığı bildirildi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası Başkan Onur Göçmez'in görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Başkanlık görevine vekaleten Gürel Soylu'nun seçildiği kaydedilen açıklamada, genel kurul toplantısının 30 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

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