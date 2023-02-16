Bandırmaspor'da Onur Göçmez görevini bıraktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da Kulüp Başkanı Onur Göçmez'in görevini bıraktığı bildirildi
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası Başkan Onur Göçmez'in görevinden ayrıldığı ifade edildi.
Başkanlık görevine vekaleten Gürel Soylu'nun seçildiği kaydedilen açıklamada, genel kurul toplantısının 30 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası Başkan Onur Göçmez'in görevinden ayrıldığı ifade edildi.
Başkanlık görevine vekaleten Gürel Soylu'nun seçildiği kaydedilen açıklamada, genel kurul toplantısının 30 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.
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