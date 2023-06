Balkan şampiyonu judocu Sema Nur'un hayali olimpiyat madalyası

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 5 yıl önce başladığı judoda 21 altın madalyaya ulaşan 13 yaşındaki Balkan şampiyonu Sema Nur Yüksel, kariyerini olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor.



İstanbul'da yaşayan ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası için Sivas'a gelen Sema Nur Yüksel, AA muhabirine, beden eğitimi öğretmenleri Derya Zengi ve Ramazan Zengi'nin yönlendirmesiyle 9 yaşında judoya başladığını söyledi.



Kısa zamanda Balkan şampiyonluğu, 4 kez Türkiye şampiyonluğu ve grup müsabakalarında 21 altın madalyaya ulaştığını belirten Sema Nur, "Başarımı azim, çalışmak ve zekaya borçluyum. Öğretmenlerim ve aynı zamanda antrenörlerim nezaretinde azimle çok çalışıyorum." dedi.



- "Olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum"



Kariyeri için daha yolun başında olduğunu anlatan Sema Nur, "Bunlar daha ilk basamak, ilerideki hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak. Ülkemizde birçok spor dalında dereceler var ama judoda kadınlarda olimpiyatlarda sadece bir derece var. İkincisi ben olmak istiyorum." diye konuştu.



- "Yolumuz çok uzun"



Antrenör Derya Zengi ise Sema Nur'un başarılarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Sema Nur'un azimle çalıştığını ve judoyu çok sevdiğini dile getiren Zengi, "Yolumuz çok uzun, biz daha yolun başındayız. O istediği sürece biz her zaman arkasındayız. Onu çalıştırmaya, emek vermeye devam edeceğiz. O bu şekilde çalışmaya devam ederse her şey kendiliğinden çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.



Eşiyle kendisinin de Avrupa ve dünya derecelerinin bulunduğunu aktaran Zengi, olimpiyat hayalini gerçekleştiremediklerini belirtti. Zengi, bu hayallerine Sema Nur'un ulaşacağına inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bizden daha iyi olsun diye evladımızı yetiştirmeye çalışıyoruz, o bizim için çok daha kıymetli. İnşallah bizim başaramadıklarımızı, bizden çok daha iyilerini yapsın. Bayrağımızı dalgalandırsın, bir olimpiyat madalyası bize hediye etsin. Biz de çok uzun yıllar milli takımda yarıştık, keyfini ve heyecanını biliyoruz. Şimdi bu başka bir platformda aşırı gurur ve onur verici. Allah nasip ederse bu şekilde devam edeceğiz."



Antrenör Ramazan Zengi de eşiyle yıllarca milli takımda yarışarak ülkeyi temsil ettiklerini dile getirdi.



Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak olimpiyat başarısı gösteremediklerini ifade eden Zengi, "Olimpiyatlar bizim hayalimizdi. Şimdi çocuklarımızla olimpiyat duygusunu yaşamayı amaçlıyoruz, Sema Nur da o sporcularımızdan biri. Yolun çok başında ama sağlam adımlarla gidersek olimpiyat madalyası hayali gerçeğe dönüşebilir. Tek isteğimiz bu ve inşallah bunu başarabilen antrenörler oluruz." diye konuştu.





