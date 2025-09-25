Balıkesirspor'da başkanlar buluştu

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Balıkesirspor'da kulübün geçmiş dönem başkanları, başkan Abdullan Bekki'nin davetiyle bir araya geldi.



Kırmızı-beyazlılarda eski başkanlar, iş insanları, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya gelerek kulübe sahip çıkmak için görüşler paylaşıldı.



Balıkesirspor organizasyonla ilgili, "Bu buluşma, Balıkesirspor'un sahipsiz olmadığını, 60 yıllık şanlı tarihine yakışır şekilde geleceğe her zaman umutla yürüyeceğini bir kez daha göstermiştir" açıklamasını yayınladı.



