25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Balıkesirspor'da başkanlar buluştu

3. Lig ekibi Balıkesirspor'da eski başkanlar ve kanaat önderleri buluştu.

25 Eylül 2025 12:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'da başkanlar buluştu
3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Balıkesirspor'da kulübün geçmiş dönem başkanları, başkan Abdullan Bekki'nin davetiyle bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlılarda eski başkanlar, iş insanları, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya gelerek kulübe sahip çıkmak için görüşler paylaşıldı.

Balıkesirspor organizasyonla ilgili, "Bu buluşma, Balıkesirspor'un sahipsiz olmadığını, 60 yıllık şanlı tarihine yakışır şekilde geleceğe her zaman umutla yürüyeceğini bir kez daha göstermiştir" açıklamasını yayınladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
