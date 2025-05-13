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Balıkesirspor'a idmanda taraftar morali

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off grup finalinin ilk maçına çıkacak Balıkesirspor'a taraftar destek verdi.

calendar 13 Mayıs 2025 17:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'a idmanda taraftar morali
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3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off grup finalinin ilk maçında perşembe günü Mazıdağı Fosfatspor'a evindeki rövanş öncesi avantaj elde etmek için konuk olacak Balıkesirspor'a taraftardan moral geldi.

Balıkesirspor'un Balıkesir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen son antrenmanını çok sayıda taraftar izledi.

Tribünlerde meşaleler yakıp tezahürat yapan taraftarlar futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek oldu. Balıkesirspor yönetimi, "Play-Off maçları öncesi antrenmana gelerek takımımıza destek olan tüm Balıkesirspor sevdalılarına teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.





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