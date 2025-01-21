Bahçeşehir Koleji, Hapoel Shlomo deplasmanında

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup A Grubu 16. hafta maçında 22 Ocak Çarşamba günü İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.



Samokov Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.



Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.



Hapoel Shlomo ise 9 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılırken 6 da mağlubiyet yaşadı ve üçüncü sırada kendine yer buldu.



Lider Bahçeşehir Koleji, 15. haftada Trefl Sopot'u deplasmanda 81-76 yenerken, İsrail ekibi ise konuk olduğu Buducnost VOLI'ye 84-83 mağlup oldu.



Bahçeşehir Koleji, grupta Hapoel Shlomo ile yaptığı ilk maçı 90-82 kazanmıştı.



