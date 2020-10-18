Milli Sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Estoril Pisti'nde düzenlenen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ikinci yarışı dördüncü sırada tamamladı ve dünya üçüncüsü oldu.
Bahattin Sofuoğlu dünya üçüncüsü oldu
Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de şampiyona üçüncüsü olmayı başardı.
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