Bahattin Sofuoğlu dünya üçüncüsü oldu

Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de şampiyona üçüncüsü olmayı başardı.

Bahattin Sofuoğlu dünya üçüncüsü oldu
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18 Ekim 2020 15:31
Milli Sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Estoril Pisti'nde düzenlenen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ikinci yarışı dördüncü sırada tamamladı ve dünya üçüncüsü oldu.
 


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