Bafetimbi Gomis'e sürpriz teklif!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği ancak ağır görüntüsüyle eleştiri toplayan Bafetimbi Gomis'e İran'ın Sepehan kulübünden teklif geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Bafetimbi Gomis'e sürpriz teklif!
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18 Temmuz 2022 08:42
Galatasaray'da 2. dönemini geçiren Bafetimbi Gomis için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GOMIS'E 1 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'i İran kulübü Sepahan istiyor. Ülke basınındaki haberlere göre Gomis transferi için İran kulübünün yöneticileri görüşmeleri sürdürüyor.

Gomis'in Sepahan'dan yıllık 1 milyon euro maaş istediği ve bu doğrultuda görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

Fransız golcü, geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 14 maçta 9 gol attı. 



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