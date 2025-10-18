Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında ilginç diyalog

Aziz Yıldırım: "Beni unut! Bak beni unut!"



Ali Koç: "Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!"



Aziz Yıldırım: "Ama unutmuyorsun!"



Ali Koç: "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun



Aziz Yıldırım: "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?"pic.twitter.com/8rdC8aUXfH



— Sporx (@sporx) October 18, 2025