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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a seçim tavsiyesi!

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya gelmişti. Yaşanan büyük buluşmada Aziz Yıldırım, Koç'a dikkat çeken sözler sarf ettiği ortaya çıktı. Detaylar...

calendar 24 Mayıs 2025 13:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a seçim tavsiyesi!
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Suların durulmadığı Fenerbahçe'de önceki gün gerçekleştirilen Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Basketbol takımının EuroLeague Final Four'daki önemli maçının önüne geçmemesi için içerik paylaşılmayan zirvede eski başkan Yıldırım'ın, eylül ayı için seçim kararı alması camiada eleştirilen başkan Ali Koç'a tavsiyelerde bulunduğu bildirildi. 

''İMZAYLA GİDEN BAŞKAN OLMA''

Kongre için imza toplayan üyelere hain denmeyeceğini belirten Aziz Yıldırım'ın, "İmza toplanarak giden başkan olma. Bir an önce seçime git. Güvenoyu al. İmza verenler de Fenerbahçeli. Kimsenin onları hain gibi göstermeye hakkı yok. Bu demokratik bir hak" dediği öğrenildi.

''BİR ARAYA GELİN''

Koç'a, başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu ile de görüşmesini söyleyen Yıldırım'ın, "Kulübün iyiliği için bir araya gelin" şeklinde konuştuğu kaydedildi. 


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