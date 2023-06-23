Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: 'FETÖ'cü diyorsun, koluna giriyorsun'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilişkilerinden ötürü eleştirdi.
Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe, FETÖ'ye rağmen şampiyon olmuştur. Buraya liderlik yapacaksın. Yönetim liderlik yaparsa, hiç kimseye ihtiyaç yok. İki gün önce TFF Başkanı'na FETÖ'cü diyorsun, iki gün sonra koluna giriyorsun! Bu nasıl bir iş? Birine bir şey söylersem, ölene kadar konuşmam bir daha." dedi.
"G.SARAY İLE YAŞANANLAR..."
Fenerbahçe'nin eski başkanı, "Galatasaray ile yaşananlar... Galatasaray yapar ama yapmamış gibi hareket eder. Ben bunu söyledim daha önce." ifadelerini kullandı.
"F.BAHÇE BU YÖNETİMLE GÜÇLÜ OLAMAZ"
Yıldırım, "Fenerbahçe ezilmez, güçlü olur. Ama bu yönetimle olamaz, bunu söyleyeyim." açıklamasını yaptı.
Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe, FETÖ'ye rağmen şampiyon olmuştur. Buraya liderlik yapacaksın. Yönetim liderlik yaparsa, hiç kimseye ihtiyaç yok. İki gün önce TFF Başkanı'na FETÖ'cü diyorsun, iki gün sonra koluna giriyorsun! Bu nasıl bir iş? Birine bir şey söylersem, ölene kadar konuşmam bir daha." dedi.
"G.SARAY İLE YAŞANANLAR..."
Fenerbahçe'nin eski başkanı, "Galatasaray ile yaşananlar... Galatasaray yapar ama yapmamış gibi hareket eder. Ben bunu söyledim daha önce." ifadelerini kullandı.
"F.BAHÇE BU YÖNETİMLE GÜÇLÜ OLAMAZ"
Yıldırım, "Fenerbahçe ezilmez, güçlü olur. Ama bu yönetimle olamaz, bunu söyleyeyim." açıklamasını yaptı.
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