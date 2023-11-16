Azerbaycan evinde İsveç'i mağlup etti

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Azerbaycan evinde ağırladığı İsveç'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Azerbaycan evinde İsveç'i mağlup etti
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16 Kasım 2023 21:56
EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. hafta karşılaşmasında Azerbaycan sahasında konuk ettiği İsveç'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Azerbaycan'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 89. dakikada Emin Mahmudov ve 6. dakikada Renat Dadaşov kaydetti. Azerbaycan'da Behlul Mustafazade 57. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İki takımda puanını 7'ye yükseltirken, gruptan çıkma ihtimalleri bir önceki milli arada sona ermişti.

Azerbaycan bir sonraki karşılaşmasında sahasında Belçika'yı konuk ederken, İsveç'de sahasında Estonya'yı konuk edecek.

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