EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. hafta karşılaşmasında Azerbaycan sahasında konuk ettiği İsveç'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.



Azerbaycan'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 89. dakikada Emin Mahmudov ve 6. dakikada Renat Dadaşov kaydetti. Azerbaycan'da Behlul Mustafazade 57. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



İki takımda puanını 7'ye yükseltirken, gruptan çıkma ihtimalleri bir önceki milli arada sona ermişti.



Azerbaycan bir sonraki karşılaşmasında sahasında Belçika'yı konuk ederken, İsveç'de sahasında Estonya'yı konuk edecek.





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