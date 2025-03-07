UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında AZ Alkmaar, Tottenham'ı konuk etti.
AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Lucas Bergvall, kendi kalesine kaydetti.
Rövanş maçı, 13 Mart Perşembe günü, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.
Turu geçen takım, Ajax - Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Lucas Bergvall, kendi kalesine kaydetti.
Rövanş maçı, 13 Mart Perşembe günü, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.
Turu geçen takım, Ajax - Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
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