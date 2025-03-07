AZ Alkmaar, Tottenham karşısında avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında AZ Alkmaar, konuk ettiği Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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AZ Alkmaar, Tottenham karşısında avantajı kaptı
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06 Mart 2025 22:39
Son güncelleme 07 Mart 2025 00:28
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında AZ Alkmaar, Tottenham'ı konuk etti. 

AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Lucas Bergvall, kendi kalesine kaydetti.

Rövanş maçı, 13 Mart Perşembe günü, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak. 

Turu geçen takım, Ajax - Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

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