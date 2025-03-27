Ayvalıkgücü zirveye kuruldu

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hafta içi mesaisinde konuk ettiği zirve yarışındaki rakibi Küçükçekmece Sinop Spor'u 2-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, bitime 5 maç kala şampiyonluk yarışında, 20 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmanın keyfini yaşıyor.



Bu galibiyetle 52 puana ulaşan Ayvalık temsilcisi, 49 puanda kalan Küçükçekmece ve 51 puanda kalan 52 Orduspor'u geride bırakarak zirveye yerleşti.



En son 6'ncı haftada liderlik koltuğunda oturan Ayvalıkgücü Belediyespor, 14'üncü haftada ise zirvenin ortağı olup 2'nci sırada yer bulmuştu. Taraftarının önünde çıktığı son 8 maçı kazanan kırmızı-beyazlılar, kalan 5 karşılaşmada Osmaniye FK, Efeler 09 SFK (D), 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediye Spor (D) ve Pazarspor karşısında liderliğini korumaya çalışacak.



Takımı Bölgesel Amatör Lig'den çıkaran isim olan Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde son 2 sezonda Play-Off'ta elenen Ayvalık, bu kez direkt şampiyonluk istiyor.



