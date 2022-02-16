Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun yarı finalde elendi

2022 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, kayaklı koşu kadınlar takım sprint klasikte yarı final yarışını tamamlayamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun yarı finalde elendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2022 17:36
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, kayaklı koşu kadınlar takım sprint klasikte yarı final yarışını tamamlayamadı.

Cangciakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışın ilk 3 ayağını geçen milli sporcular, yarışı yarıda bıraktı.

22 yaşındaki Ayşenur Duman, Türkiye'yi Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda da temsil etmişti. 18 yaşındaki Özlem Ceren Dursun, ilk kez olimpiyatlarda yarıştı.

Bu sonuçla Türk sporcuların 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki yarışmaları tamamlanmış oldu.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.