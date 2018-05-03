Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edilen derbiye ilişkin, "Eleneceksek de eleyeceksek de sonucun sahada belirlenmesini yeğlerdim." dedi.Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın Ülker Stadı'nda ısınmaya çıkmasından önce basın mensuplarıyla sohbet etti.Teknik direktör Kocaman, "Beşiktaş sahaya çıkmadı. Bunun önüne geçmek için kuralın değişmesi gerekir mi?" şeklindeki soruya "Eleneceksek de eleyeceksek de sonucun sahada belirlenmesini yeğlerdim. Yaptırımları ne kadar değiştirirseniz değiştirin niyet olduktan sonra bizim ülkemizde bir şekilde etrafından dolaşmayı buluruz. Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ya da Trabzon benzeri takımlar açısından değil, sonucun sahada belirlenmesini yeğlerdim. Bir şey söylüyoruz, sonra başka tarafa çekiliyor. Tadı da kaçıyor, hatta 'susturun bu adamı' haline gidiyor." cevabını verdi.Tecrübeli teknik adam ilk olarak Beşiktaş'ın kararınısözleriyle değerlendirdi.Giresunspor maçını ardından söylediği ifadelerin arkasında olduğunu söyleyen Kocaman,dedi.Spor Toto Süper Lig'deki performanslarıyla ilgili Kocaman, "İlk 11 hafta çok berbattı. Şimdi gelmeden listeye baktım, kırmızı kartlar, sarı kartlar, büyük hatalar... Büyük bir zihinsel dağınıklığı gösteriyor bu. Odaklanmada problem oldu. 11 haftada 16-17 puan kayıp var. Sonraki haftalarda Fenerbahçe 46 puan aldı. Galatasaray'ı ilk haftalarda aldığı seri galibiyetler ayakta tuttu." ifadelerini kullandı.Şampiyonluk için bütün paydaşların bir bütün halinde olması gerektiğini dile getiren Kocaman, "İlk 11 hafta sonunda liderle aramızda 9 puan, ikinciyle 6, üçüncüyle 4 puan vardı. Geçen sezon ve bu sezon iç saha problemi çok fazla. Şampiyonluk için bir bütün halinde senkronize, kulübü oluşturan taraftar, yönetici, oyuncu, antrenör gibi unsurların birbirini tamamlayan halde olması gerekir ama öyle değildi. Zaten bu da direkt olarak yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.Sarı-lacivertli takımın Kadıköy'deki maçlarında taraftar baskısı altında kaldığını belirten Kocaman, "Geçen sezon ve bu sezon iç saha problemi çok fazla. Beşiktaş ile oynadığımız kupa maçındaki görüntülerde de, sahada kendi adımıza doğru yapmamız gereken şeyleri biraz daha sabırlı şekilde yapmaya gittiğimiz anda, hemen taraftarlardan sahaya bir tepki başlıyor. Oyuncular da kendi düzenlerinden çıkıp bireyselleşmeye başlıyorlar. Bireyselleşme de bizim takım için en sıkıntılı şey. Bu nedenle deplasman maçları kontrol edebildiğimiz şekilde geçebiliyor." şeklinde konuştu.Kalan haftalarda 4 takımın da puan kaybedebileceğini vurgulayan Aykut Kocaman, "4 takımın da puan kaybı sürpriz olmaz. Kağıt üzerinde bizim fikstürümüz daha kolay gözüküyor. Bu sene güçlü takımlar var. Bunun nedeni yabancı sayısının artmış olması, kaliteli yabancıların olması, geçen sezona oranla takımların organizasyonları daha iyi olması. Bu da gücün artması ve yayılması demek. Lig lideri Galatasaray'ın 7 deplasman mağlubiyeti var. Fenerbahçe şampiyonluk istiyor ama sahasında en çok puan kaybeden takım. İç sahada kaybettiğimiz puanlara bakınca altıncı veya yedinciyiz." şeklinde görüş belirtti.Fenerbahçe'nin 2 ve üzerinde gol attığı maçlarda yaşadığı kayıpların sarı-lacivertli takımın puan durumunu etkilediğinin altını çizen Kocaman şunları söyledi:"31 maç oynandı, 22'sinde 2 ve üzeri gol attık. Bizim için belirleyici olan 2 veya daha üstü gol attığımız maçlarda kaybettiğimiz puanlar oldu. Göztepe 2-2, Trabzonspor 2-2, Başakşehir ve Akhisarspor 3-2, Kayseri 3-3. Beş tane hemen zihinden söyleyebiliyoruz. Bu kolay gol yeme bizi bu hale getirdi. Bu da ilk 11 haftada oldu. Sezon henüz bitmedi. Osmanlı maçından sonraki sürece bakıldığı zaman bu net gözüküyor. 11. haftaya kadar gelen bu dağınık hal bizim şu anda 3. olmamızdaki temel problemimiz. Saha içinden baktığımız zaman daha hakem hatalarını söylemedim. Başka bir takım bir şeyler de var ama benim görevim kendi tarafımızda tespit etmekse eğer, saha içindeki temel problem 11. haftaya kadarki toparlayamadığımız bu dağınık hal."