Ayhancan Güven, Spa 24 Saat Yarışında mücadele edecek

Milli pilot Ayhancan Güven, GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın 5. ayağı Spa 24 Saat Yarışında mücadele edecek.Belçika'nın Stavelot kenti yakınlarındaki Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek yarışta Red Bull sporcusu Ayhancan, Porsche 911 GT3 R ile zafere ulaşmaya çalışacak. Schumaher CLRT takımıyla yarışacak milli pilota, Avusturyalı pilot Klaus Bachler ve Alman pilot Laurin Heinrich takım arkadaşı olarak eşlik edecek.Cuma günü (Bugün) TSİ 17.10'da Superpole ve 21.05'te son antrenman seansları yapılacak mücadele, cumartesi günü TSİ 17.30'da başlayacak ve 24 saat boyunca sürecek.Güven, geçen hafta koşulan Nürburgring 24 Saat yarışını, takım arkadaşı Kevin Estre'nin neden olduğu temas sonucu aldığı 100 saniyelik ceza nedeniyle ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıktı.Spa 24 Saat, dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul ediliyor.Ayhancan Güven, dayanıklılık yarışlarının yanı sıra DTM'de de başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Genç sporcu, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) sezonun ilk ayağı Oschersleben'deki ikinci yarışta zafere ulaşarak DTM tarihinde yarış kazanan ilk Türk pilot oldu. Ardından Hollanda'nın efsanevi Zandvoort pistinde damalı bayrağı yine ilk sırada geçti ve sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Ayhancan Güven, DTM genel klasman sıralamasında şu anda üçüncü sırada yer alıyor.