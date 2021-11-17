Aydın Büyükşehir Belediyespor, OK Gacko'yu mağlup etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında ağırladığı Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, OK Gacko'yu mağlup etti
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17 Kasım 2021 21:42
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu konuk etti.

Mücadeleyi Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-0 kazandı.

Eşleşmenin rövanşı, 24 Kasım Çarşamba günü Bosna Hersek'te oynanacak.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Erko Varblane (Estonya), Bjorn Willems (Belçika)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı)

OK Gacko: Buha, Soknic, Vitkovic, Kosutic, Popovic, Zubac (Boljanovic, Manojlovic)

Setler: 25-14, 25-18, 25-17

Süre: 69 dakika (22, 25, 22)

 


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