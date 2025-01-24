Avustralya'da Zverev - Sinner finali

Avustralya Açık tek erkekler inalinde Alexander Zverev ile Jannik Sinner karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avustralya'da Zverev - Sinner finali
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24 Ocak 2025 14:31
Son güncelleme 24 Ocak 2025 15:07
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gün yarı final maçında tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ın son şampiyonu İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Sinner, 2 saat 36 dakika süren maçta Shelton'ı 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final eşleşmesinde Alman raket Alexander Zverev, rakibi Novak Djokovic'in ilk setin ardından sakatlanması nedeniyle adını finale yazdırmıştı.

Tek erkekler finalinde 26 Ocak Pazar günü Sinner ile Zverev karşı karşıya gelecek.

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